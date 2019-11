Josep Puy

28.11.2019 | 04:00

En el futur, que ja és present, ens toca ser forts i contundents davant les falsedats, manipulacions i ofenses respecte al nostre passat i la nostra memòria col·lectiva. No hi ha dia que no escoltem algun comentari o difamació que nega i manipula la història més recent i, en concret, la que pertany a la Guerra Civil i a la postguerra. El cas de les Tretze Roses és del tot esfereïdor. Molt de compte amb l'argument de passar pàgina o la teoria dels dos bàndols. No us deixeu enganyar.Podem ...