No perdre les oportunitats

Juan Antonio Gallardo León

23.11.2019 | 04:00

Fa uns mesos vam viure una situació insòlita al parlamentarisme espanyol: la decisió dels partits independentistes de vetar el nomenament d'en Miquel Iceta com a senador autonòmic, a proposta del PSC. Mai abans el Parlament havia vetat el candidat proposat per un partit. Sempre ha imperat la cortesia parlamentària d'admetre la decisió de cada grup polític. Per què es va trencar aquest costum? Es van donar arguments lligats al 155, als ...