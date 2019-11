Joan Roma Cunill

21.11.2019 | 22:05

AIGUDES ja les primeres neus, en els indrets més elevats del país, les aprofito per donar compte de la manca total de coordinació entre administracions, per tal d'actuar de la manera més ràpida i eficient, per resoldre els problemes que comporten. Parlo de problemes de mobilitat, per garantir la neteja i la circulació, en totes les vies afectades.Tenim en el nostre petit país carreteres de l'Estat, de la Generalitat, de la Diputació i municipals. En aquest darrer cas, parlem més de camins ...