Indignació

21.11.2019 | 22:05

QUAN va sorgir la polèmica ens vam fer ressò de la transcendència de la filtració de detalls del procediment judicial contra els independentistes catalans detinguts per un presumpte delicte de terrorisme. Dèiem que cap democràcia es pot permetre que es produeixin filtracions tan escandaloses com aquesta, i molt menys la democràcia espanyola, qüestionada com està la seva qualitat per l'independentisme i fent importants esforços exteriors per demostrar el contrari. Dèiem i tornem a insistir-hi ...