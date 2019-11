Què hi havia?

Josep Puy

21.11.2019 | 04:00

Ja fa massa temps que a la nostra ciutat juguem a descobrir i recordar, no sempre amb possibilitats d'èxit, quina botiga o activitat comercial existia abans de trobar-nos amb un espai tancat a pany i forrellat i amb les enganxines de tres o quatre agències immobiliàries que ofereixen els seus serveis de possible venda o traspàs. Desapareixen les botigues/establiments de tota la vida i només en resten alguns, molt pocs, com a veritables peces de museu ...