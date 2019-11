Josep Ballbè i Urrit

20.11.2019 | 04:00

No fa ni un mes que el dictador Franco fou exhumat del Valle de los Caídos. Posat a triar fil per a aquesta secció, la data m'oferia l'ham i els elements necessaris per tal de continuar-hi posant més pa que formatge. No m'ho hauria perdonat, però. Considero que el tema està rovellat i cal ignorar-lo ja de per vida. Passo de llarg. No m'interessa.Una altra possibilitat vindria donada tibant d'algun dels canonitzats que configuren el santoral del dia. Cap ...