Per l'èxit del Gran Recapte

Josep Ballbè i Urrit

19.11.2019 | 04:00

Sembla evident que la classe política no dóna la talla. No és afirmació gratuïta. Fa molt de temps que algunes iniciatives de la gent del carrer els passen la mà per la cara. A trets genèrics sort en tenen del gruix immens de voluntaris socials. Els tapen un munt de "vergonyes". Penso en un munt de temes no atesos per l'administració, malgrat ésser reconeguts per la Constitució.Essent a tan sols a quatre dies del ...