EDITORIAL

19.11.2019 | 04:00

El judici d'ahir contra el president de la Generalitat, Joaquim Torra, pot marcar un abans i un després a la política catalana i, per descomptat, a la política espanyola també. No hi ha res gratuït a l'estratègia de Junts per Catalunya. No hem de perdre de vista mai que de les posicions que adopten els partits independentistes s'han de treure conclusions entorn del pols que mantenen amb l'Estat espanyol, però també en clau de lluita pel ...