EDITORIAL

16.11.2019 | 04:00

La gestió de residus a la ciutat té tres potes bàsiques de gestió: selecció domiciliària, recollida i tractament. El que pertoca en essència a les ciutats són els dos primers i el secret del tercer és únicament que s'ha de pagar. A Terrassa tenim grans problemes amb els dos primers i, per tant, hem de pagar més en la tercera fase, com si el procés no anés amb nosaltres. En primer lloc, els ciutadans no ...