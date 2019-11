Iván Martos Aguilar

16.11.2019 | 04:00

A unes setmanes es va estrenar al nostre país la darrera pel·lícula del director britànic Ken Loach, "Sorry, we missed you". Pel·lícula que no ha aparegut a les cartelleres de tots els cinemes, només d'alguns, degut a la sobredimensió de les grans productores de cinema hollywodià, que acaparen la pràctica totalitat de la distribució audiovisual al nostre país.Acostumats a un cinema cada cop més ...