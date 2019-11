josep ballbè i urrit

15.11.2019 | 04:00

Hi ha un fet que distingeix un laic d'un religiós. Parlo concretament dels tres vots (canònics o monàstics). Són pobresa, obediència i castedat. A través d'aquestes promeses es pretén accedir a una vida espiritual de més compromís, tot renunciant als plaers terrenals. Un cop apuntat aquest tema, és evident que hi hauria gran controvèrsia si apuntéssim el tema del celibat. Ho deixo per a un altre dia.Entrant en ...