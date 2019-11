Pla de Mandat 2019-2023, i què més?

Joan Tamayo, advocat especialitzat en DD.HH

14.11.2019 | 04:00

El nou govern municipal de Terrassa (TxT i ERC) acaba de presentar el Pla de Mandat 2019-2023.D'entrada, ja estem acostumades, per experiència, que quan hi ha un canvi de govern municipal s'elabori de forma unilateral un Pla de Mandat, una declaració de bones intencions i de principis. I també sabem que, un cop ha passat la legislatura, aquell Pla de Mandat o bé s'ha quedat a mig camí o bé no s'ha mogut de lloc (del paper i dels calaixos). Només ...