Dia Mundial de la Diabetis

Josep Ballbè i Urrit

14.11.2019 | 04:00

Som davant d'una malaltia els trets principals de la qual passen per una concentració excessiva de glucosa en sang. Personalment, en coneixia ben poc. Fins que mon pare (q.e.p.d.) la va contreure. Llavors fou quan vaig començar a interessar-m'hi una mica. A més, com que els científics mantenen que té un alt component hereditari, sé que tinc "números" per enxampar-la.Em reconec golafre. Em xiflen els dolços. Ací tinc ...