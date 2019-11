Memòria històrica

Joan Carles Folia Torres, Coach Advance Life www.creixerjoancarles.com

13.11.2019 | 04:00

Al començament de la dècada dels 30 del segle passat, el clima a Alemanya era especialment tètric. La depressió econòmica mundial havia colpejat molt dur el país i hi havia milions de desocupats. El record de la derrota humiliant d'Alemanya quinze anys abans, durant la Primera Guerra Mundial, estava encara fresc a la memòria de molts, i els alemanys no confiaven en el seu feble govern, conegut com la República de Weimar. Aquestes ...