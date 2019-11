Participació i transparència, una prioritat

Ona Martínez Viñas és regidora de Qualitat Democràtica i Transparència de l'Ajuntament de Terrassa

12.11.2019 | 04:00

Hi ha qui encara no ha paït que després de 40 anys la ciutadania de Terrassa decidís que a l'Ajuntament es necessitava un canvi i, davant la difícil tasca de l'autocrítica, repeteix mantres des de l'oposició com si així fossin més reals. Volen parlar de participació i transparència? Doncs parlem-ne.Prou demagògia. La participació i la transparència no només són una prioritat del nou govern, ...