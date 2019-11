Reflexions

joan boldú * L'autor és filòsof

09.11.2019 | 04:00

RIMERA: creia el filòsof britànic Bertrand Russell que el camí cap a un món humà lliure, just i igual era més curt del què s'estava mostrant, però que no s'equivocava en pensar que aquest món és possible. En efecte, el camí vers un món més lliure, més just/equitatiu i més igualitari és llarg, feixuc i ple de dificultats. Ara bé, disposem d'eines per desbrossar el camí, com la participació dels ciutadans en l'elecció dels nostres representants polítics. Semblaria que cada vegada que exercim el ...