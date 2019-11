08.11.2019 | 20:21

Avui toca reflexionar. És aquell dia absurd que s'ha instal·lat a la tradició i que en realitat no se sap ben bé per què es va instaurar. La llei diu que la campanya ha d'acabar a les 00.00 hores del dia anterior al de la votació i que cinc dies abans del vot no es poden publicar enquestes ni sondejos electorals. Segurament, als anys vuitanta, quan només hi havia una televisió i la tecnologia més avançada era el telèfon "góndola", tindria algun sentit, però avui dia amb internet i les xarxes ...