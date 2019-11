Avui és l'autoanomenat dia de reflexió: xst!

Salvador Cardús Ros

09.11.2019 | 04:00

VUI és dia de reflexió. D'autoanomenada reflexió, com ens hauria d'obligar a dir la Junta Electoral Central. Encara més: en aplicació de l'article 53 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), avui és, constitucionalment parlant, un dia de reflexió, sempre que no sigui per tenir mals pensaments anticonstitucionals. És clar que, a més, als tribunals espanyols totalment independents del Govern -però casualment totalment coincidents-, i, no cal dir-ho, a tota la premsa de règim, ...