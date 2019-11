Música i guerra

josep ballbè i urrit

08.11.2019 | 04:00

ES que el món és món, fins i tot abans de construir-se el primer instrument musical, home i música han caminat plegats per la història. Sense anar tan lluny, els milions de soldats que van participar a la Primera Guerra Mundial es feien acompanyar per instruments que els recordessin les melodies del seu país. Era una forma d'apropar-se al bressol on havien nascut i a les persones que enyoraven. Alhora, els ajudava a oblidar l'horror de les trinxeres i a alimentar el premi que suposaria el ...