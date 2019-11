No et quedis a casa

No et quedis a casa

Gràcia García * L'autora és candidata número 13 a la llista del PSC per Barcelona

08.11.2019 | 04:00

I el passat dia 28 d'abril ens hi jugàvem molt, aquest pròxim 10 de novembre ens hi juguem MOLTÍSSIM MÉS.Sé que la ciutadania està cansada de votacions i més votacions, però la democràcia per la qual tots i totes lluitem i defensem consisteix en el dret de poder votar en llibertat i en el marc de la legalitat. La nostra democràcia, que és representativa, consisteix en el fet que, en funció d'uns valors, principis i programa electoral, la ciutadania vota unes persones que els representin per ...