Refranys per al novembre

josep ballbè i urrit

07.11.2019 | 04:00

ESTEN menys de dos mesos per cloure un altre any. Com diu una sentència d'en Virgili, "fugit irreparabile tempus". Una frase que palesa la fugacitat de la vida terrenal. El temps se'ns escapa de les mans, sense forma possible d'aturar-lo."A primers de novembre, el teu foc ja pots encendre / De novembre enllà, agafa la manta i no la deixis de la mà." / O, també, "al novembre, cava i sembra" / "Per Tots Sants, desa el vano i treu els guants" / "Novembre, mes de castanyes, nous, olives i patates" ...