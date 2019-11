07.11.2019 | 04:00

Finalment haurem d'estar contents que la campanya electoral hagi estat curta, la més curta que es recorda; deu dies i a votar qui vulgui. La veritat és que està sent ridícula i sorprenent per moments. Tot es mou entorn d'un argument trampa: amb qui pactarà vostè? Les esquerres i les dretes pregunten a Pedro Sánchez i el president en funcions no respon o respon dient que PP i Ciudadanos votaran amb Vox. No estem preparats per als debats televisats; ni els polítics ni probablement els ...