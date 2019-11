Anàlisi personal Son recordatorios El canvi climàtic?

Cristina Casals Massó Jesús Martínez Jesús Domingo Martínez

07.11.2019 | 04:00

Desconec si han assistit o escoltat una xerrada coach. Normalment després de la primera sessió ve la primera pregunta: quin és el nostre projecte de vida? Ens hem plantejat mai per què, per a què i quin és el sentit de la nostra vida? Victor Küppers, doctor en Humanitats i llicenciat en ADE, professor i formador, en dóna la resposta amb una frase de Woody Allen: "Només es viu una vegada, però una vegada és suficient si es fa bé".Tota persona està condicionada per un entorn i és en ell on ...