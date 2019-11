Berliner Mauer

josep ballbè i urrit

05.11.2019 | 21:21

ISSABTE vinent, s'acompliran 30 anys de la caiguda del Mur de Berlín. No en vull parlar exactament el dia de l'enderroc. De fet, tot es va anar "coent" al llarg d'un munt de mesos abans. Per això, pretenc anar començant a "escalfar" l'ambient. Fou una tanca de seguretat que conformà la frontera interalemanya al llarg de 28 anys. Sens dubte un mur de vergonya com a símbol de la Guerra Freda.Es calcula que, abans de construir-ne els quaranta-cinc quilòmetres, uns tres milions i mig d'habitants ...