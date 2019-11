Visita de les relíquies de santa Bernardette

* L'autor és bisbe de Terrassa Josep Àngel Saiz Meneses

N dels moments més entranyables per a mi cada vegada que tinc ocasió de presidir la peregrinació de malalts a Lourdes és poder estar a la gruta de Masabielle, celebrant l'Eucaristia primer i saludant després un per un cada un dels malalts i els seus acompanyants, interessant-me per les seves vides i les situacions que pateixen. Allà, justament en aquell indret del Pirineu francès, en aquella cova, una noia jove va tenir un encontre especial amb la Mare de Déu a través de diverses aparicions ...