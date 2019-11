Modificació

05.11.2019 | 04:00

LA denominada sentència de la Manada, la corresponent a la violació de Pamplona, va obrir un debat o, millor dit, va visibilitzar un debat social i també jurídic sobre el tipus penal de l'agressió sexual. La resolució de l'Audiència Provincial de Pamplona, modificada després pel Tribunal Suprem, venia a dir, tot i que la reflexió jurídica era més profunda, que no hi havia hagut ni violència ni intimidació per part dels agressors ni tampoc resistència per part de la víctima, elements que ...