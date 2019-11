Josep Ballbè i Urrit

02.11.2019 | 04:00

L'endemà de Tots Sants, recordem els difunts. Tots aquells que ens han precedit. No voldria bastir, però, una columna farcida de negativitat. Ans al contrari. No puc oblidar -que aquest "color" era el que primava quan, essent un marrec, els educadors de llavors m´ho "pintaven" de color negre, en parlar-ne. Passo full.La vida m´ha ajudat a capgirar esquemes. Així, sempre he referit que llegir en Miquel Martí i Pol em dóna ...