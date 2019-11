"Tears in Heaven"

josep ballbè i urrit

01.11.2019 | 04:00

El vint de març de 1991, el malaurat Eric Clapton perdia el seu fillet Connor, de 5 anyets. Va caure des del pis 53è d'un gratacels de Manhattan, on els seus pares tenien un apartament. Penso que el tràngol de perdre un fill tan sols se'l deuen poder imaginar aquells que tenen la desgràcia de patir-lo. No es deu pas "superar" mai.N'Eric va treure forces de flaquesa. Com a fruit de tot plegat, compongué la famosa melodia que duu el títol triat en aquesta columna. L'equivalent en català seria ...