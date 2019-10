EDITORIAL

31.10.2019 | 04:00

El mandat municipal 2015-19 es va caracteritzar per una efervescència política a Terrassa com no s'havia viscut, possiblement, des de la transició. El govern en minoria del PSC amb Convergència va donar un protagonisme a l'oposició que mai havia tingut. La negociació de qualsevol proposta que es portava al ple havia de ser lluitada tant per l'equip de govern com per l'oposició i els debats sobre els pressupostos i ordenances eren d'una ...