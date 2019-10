Homenatge als meus pares

Joan Carles Folia Torres, Coach Advance Life www.creixerjoancarles.com

30.10.2019 | 04:00

Ara que s'apropa el dia de Tots Sants i que molts de nosaltres anirem als cementiris per tal de recordar els nostres difunts penso que és el moment de poder fer un sentit homenatge a dues persones que han estat substancials a la meva vida. Una decisió seva va influir de tal manera en el meu futur que va ser per aquesta convicció que jo vaig néixer. Estic parlant dels meus pares. Res no hagués estat possible, ni real, ni viscut si ells no m'haguessin portat al ...