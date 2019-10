EDITORIAL

30.10.2019 | 04:00

Ahir parlàvem de pressupostos i fèiem esment de la paradoxal situació que vivim amb la taxa de residus. Cal advertir que les taxes municipals són finalistes; és a dir, es recapten per a un servei i es gasta amb aquest servei. L'objectiu d'una taxa és cobrir el preu final del servei que es presta. Amb la taxa de residus no ho aconseguim. Aquest any 2019, amb el que paguem, l'Ajuntament cobreix el 70 per cent del cost de la gestió de la brossa, tot i que paguem més que el 2018. La previsió de ...