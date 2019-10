EDITORIAL

29.10.2019 | 04:00

Aquesta setmana s'aproven els pressupostos i les ordenances de l'any 2020. L'aprovació dels comptes no tindrà aquest any l'interès ni la incertesa d'anys anteriors, quan l'equip de govern, primer liderat per Jordi Ballart i, després, per Alfredo Vega, havia de negociar amb l'oposició fins a l'últim euro de la partida més inversemblant, mirant, com deia el llavors tinent d'alcalde socialista, Amadeu Aguado, "a l'esquerra i la dreta". La majoria absoluta farà que aquest any no ens haguem de ...