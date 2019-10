EDITORIAL

26.10.2019 | 04:00

El tancament i la gestió del problema que s'ha generat al pàrquing del portal de Sant Roc portarà polèmica. Ahir se les van tenir al ple la tinent d'alcalde de Tot per Terrassa Lluïsa Melgares i l'anterior regidor responsable d'Urbanisme, Marc Armengol. Melgares va acusar de poc menys que de falta de responsabilitat Armengol per no haver tancat el pàrquing com sí que va fer el nou equip de govern al mes d'agost. La tinent d'alcalde deia que amb la ...