Josep Ballbè i Urrit

25.10.2019 | 04:00

L "vandalisme" de l'oci nocturn al centre de Terrassa no té nom. Per no dir una altra cosa més gruixuda. Comparteixo aquest criteri o percepció amb una bona part del veïnat. Per això, parlo en plural. No és pas majestàtic sinó que vol tenir un to implorant i d'exigència. Senyors de l'Ajuntament, quan assistirem al trasllat de tots els establiments "de marxa" a l'entorn de Parc Vallès? Semblaria molt ...