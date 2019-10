Imatge versus paraula

josep ballbè i urrit

23.10.2019 | 04:00

Hi ha una dita molt eloqüent. Proclama que "una imatge val més que mil paraules". No es tracta que m'ho vulgui apamar per bastir la columna. Tot seguit m'explico. Ho faig en clau política i, alhora, amb perspectiva molt més àmplia.Així, m'entabana i enfarfega la xerrameca d'aquells locutors de mitjans audiovisuals (sobretot televisius) que no tenen aturador. Estan retransmetent un esdeveniment esportiu i no paren de garlar i més garlar. ...