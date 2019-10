Represàlies I, a nosaltres, qui ens ha adoctrinat?

Lluís Vinuesa Serrate Maria Teresa Prat

21.10.2019 | 21:44

El que ens espera als catalans de les represàlies de l'Estado espanyol són les maniobres que ja han començat a portar a terme a la nostra geografia, enviant-nos 600 policies més dels que hi havia, a fer l'escorcoll a les 6 de la matinada en una llar familiar de Sabadell, rebentant una porta blindada a cops de martell (martell policial contundent), quan només haurien d'haver trucat al timbre i els hagueren obert sense cap obstacle.El vídeo que ha corregut per les xarxes i mitjans fou gravat per ...