Orbital B-40. Més enllà dels interessos de Terrassa

Comitè Executiu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

19.10.2019 | 04:00

En els darrers dies hem tingut coneixement de diversos posicionaments polítics sobre la B-40. Bons i recurrents articulistes, així com persones amb notòries trajectòries en aquests afers, han manifestat la seva opinió sobre una qüestió de vital importància per al teixit socioeconòmic de la nostra demarcació. Però, després de parlar-ho amb alcaldes dels municipis que, a més de Terrassa i Sabadell, hi tenen quelcom a dir, volem i hem d'aportar la nostra opinió al debat obert.D'entrada volem ...