El fracàs total de la política

Miquel Sàmper, regidor de l'Ajuntament de Terrassa

19.10.2019 | 04:00

Fa molts anys que la ciutadania vota i vota més que mai, amb la il·lusió i l'esperança que la classe política sigui capaç de detectar i individualitzar els problemes que tots patim, per després amb propostes honestes, valentes i decidides encarar-los tots amb la ferma i única voluntat de solucionar-los o, si més no, millorar-los. Entretant, com si fossin dues carreteres paral·leles que mai no troben una cruïlla de confluència, la política analitza la societat des de laboratoris sociològics, o ...