Fariseus amb sotana

Salvador Cardús Ros

19.10.2019 | 04:00

Feliços els perseguits per causa de la justícia, perquè d'ells és el Regne del Cel." (Mt 5:10). Sí: he agafat la Bíblia de Montserrat i he tornat a llegir l'impressionant Sermó de la Muntanya. I ho he fet just quan he sabut, consternat, decebut i indignat, que el vicari episcopal del Vallès Occidental de la Diòcesi de Terrassa ha exhortat -que és la manera fina de dir que ha forçat- el rector de la parròquia del Carme a no obrir l'església aquest dissabte 19 d'octubre, a les nou del vespre, ...