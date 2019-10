178 eixos d'actuació

Xavier Marcet

19.10.2019 | 04:00

El govern bipartit de TxT i ERC ha presentat el seu programa. El primer que hom ha de fer quan algú treballa és reconèixer la dedicació, mirar la feina que s'ha fet amb respecte i després pensar. Així he intentat fer-ho amb el programa de mandat 2019-2023 que acaba de proporcionar l'equip de govern. Amb un volum tan gran d'iniciatives hi ha de tot. És un govern preocupat per la dimensió de les seves propostes. Ja ho va demostrar quan va anar a visitar el president Torra amb un centenar de ...