Parlar en nom del poble català

Joan Roma Cunill

18.10.2019 | 04:00

Estic cansat de sentir que determinades persones parlin per mi, o per altres centenars de milers , els quals no han delegat la seva representació. De fet, amb xifres a la mà, podem acceptar l'existència de dos milions de catalans, proclius a l'independentisme, però tots semblen oblidar que a Catalunya hi vivim 7.500.000 persones. I, d'aquestes, segons dades de l'IDESCAT de l'any passat, 1.082.099 són estrangeres. Conformen el que en podem dir els nous catalans.I en aquest concepte tenim un ...