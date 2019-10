Pla de govern o carta als Reis

Salvador CardúS Ros

12.10.2019 | 04:00

Dimarts passat el govern municipal va presentar el seu pla de mandat. Es tracta d'un document de 183 pàgines, amb 10 objectius generals que es desenvolupen en 178 eixos i, de cada eix, en surten més d'un miler de propostes. És un exercici interessant però, més que per als ciutadans, potser és necessari per al mateix govern en la mesura que a part de fer conèixer els seus projectes sobretot els compromet a portar-los a terme.He llegit amb atenció el document però, per l'extensió i el ...