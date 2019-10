EDITORIAL

11.10.2019 | 04:00

Es diu que després d'una gran tempesta ve una gran tranquil·litat. Durant un parell de setmanes s'ha creat una viva polèmica sobre el IV Cinturó i el canvi cap a la que es denomina ara Ronda Vallès. El canvi de nom, com dèiem fa uns dies, no és gratuït perquè respon a un canvi de concepte. El que es pretén per als qui defensen que l'autovia orbital es converteixi en una ronda de ciutat a Terrassa és modificar l'essència del projecte perquè no sigui una autopista, perquè no sigui el "by pass" ...