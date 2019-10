Última tarda a Santa Cruz de Moya

Josep Puy

10.10.2019 | 04:00

Aquest és un article revestit d'emoció i sentiment. Quan domina la tristesa sempre hi ha molt més imprevisió sobre els resultats del discurs. No m'ho tingueu en compte. Ens ha deixat Lluís Martí Bielsa, un ferm lluitador i una persona excepcional. Aquestes línies no pretenen ser cap resum biogràfic car disposem d'escrits magnífics, alguns tristament ben actuals, de la mà de gent que l'ha tractat i l'ha conegut molt ...