EDITORIAL

10.10.2019 | 04:00

Un any més, les dades sobre l'atenció de Càritas a les famílies necessitades són demolidores i colpidores. A les portes d'una nova crisi econòmica, si es confirmen els presagis que inunden els mitjans de comunicació des de fa setmanes, ens trobem amb una situació que pot ser realment complicada, ja que les famílies que van veure afectada la seva vida per la crisi de 2008 encara no se n'han refet, afronten amb més debilitat la que ve i a elles s'uniran els nous afectats. Les conseqüències poden ser dramàtiques.