L'Osseynou i el dret a l'habitatge

Joan Tamayo, advocat i activista dels DDHH

10.10.2019 | 04:00

Osseynou Coundoul és un noi senegalès que, com els milers de persones migrants que per necessitats econòmiques i de subsistència travessen, cada any, el mar de la vergonya europea (el Mediterrani), va arribar des del Senegal a l'Estat espanyol, l'any 2001. Comença a treballar en feines precàries i sense papers, al camp d'Almeria. Més tard viatja cap a Tarragona i, després de moltes aventures per tal de poder subsistir, l'any 2005, ...