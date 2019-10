Joan Carles Folia Torres

09.10.2019 | 04:00

Un dia d'octubre qualsevol a les 18:00, acompanyat per la meva família (dona i nens), vaig acostar-me a les instal·lacions de Correus de la capital de la Garrotxa per poder validar el procediment d'una carta certificada. Vaig aparcar el cotxe a la zona blava del carrer de Sabina Sureda (pagant el tiquet pertinent) per poder fer aquesta gestió. En acabar-la vaig agafar el cotxe i, quan encara estava comprovant que els nens portaven cordat el cinturó de seguretat, la ...