Treballs decents amb sous dignes

Miquel Àngel Saiz Meneses

08.10.2019 | 04:00

A Jornada Internacional pel Treball Decent que se celebra cada any el dia 7 d'octubre està promoguda per les Nacions Unides mitjançant l'Organització Internacional del Treball (que enguany compleix 100 anys) i per la Federació Internacional de Sindicats. Es tracta d'una data que avui té entre nosaltres la màxima actualitat. Malauradament constatem que la superació de la crisi econòmica que assenyalen les grans xifres de les ...