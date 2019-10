Josep Ballbè i Urrit

08.10.2019 | 04:00

En Joan Brossa va néixer el 19 de gener de 1919. Motiu pel qual enguany se celebra l'anomenat "any Brossa". Potser a nivell de xerrades, exposicions i altres s'ha fet bona tasca. No dic el mateix en el que fa referència a parlar-ne més en premsa. Ací crec tenir un "deute" amb ell. Pretenc saldar-lo després d'aquesta columna.El seu llegat poètic i plàstic és trencador, peculiar, radical i avantguardista. No endebades ...