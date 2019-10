Josep Ballbè i Urrit

05.10.2019 | 04:00

Demà es solapen dos esdeveniments de molta fondària a la vila: la Romeria de Montserrat i la Cursa de la Dona. Ambdós certifiquen que el cor de la vila batega, ple d'empenta i trempera. No podré ésser a missa i repicant. Per tant, tot i conformar-se en àmbits ben diferents, em tocarà decidir i optar per un dels dos.De la romeria, m'emociona el fet de pensar que som a tan sols tres anys d'assolir-ne el mil·lenari. Això parla molt ...